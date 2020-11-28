Европейские индексы - 27-11-20

МОСКВА, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.37% и составил 13335.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.56% и составил 5598.18 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 6367.58 пункта, а российский RTSI снизился на 0.36% и составил 1302.43 пункта.