Европейские индексы - 27-11-20
МОСКВА, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.37% и составил 13335.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.56% и составил 5598.18 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 6367.58 пункта, а российский RTSI снизился на 0.36% и составил 1302.43 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 11:36 Армен Саркисян отбыл в Российскую Федерацию с частным визитом
- 11:33 Министр ИД Армении Ара Айвазян встретился с госсекретарем по ИД Франции Лемуаном
- 11:04 COVID-19: в Армении подтверждено 1248 новых случаев. 1330 граждан выздоровели
- 11:02 Власти обязаны объяснить, каковы конкретные решения в связи с границами нашей страны. ЗПЧ
- 10:58 Европейские индексы - 27-11-20
- 10:56 Американские индексы выросли - 27-11-20
- 10:55 Цены на цветные металлы - 27-11-20
- 10:54 Цены на драгоценные металлы - 27-11-20
- 10:53 Цены на нефть выросли - 27-11-20
- 10:42 "Айастакни Анрапетутюн". Турция неудачно применяет двойные стандарты
- 27.11-21:36 Состоялось заседание комиссии по вопросам пленных, удерживаемых и пропавших без вести лиц
- 27.11-21:28 Представители РФ и Грузии подчеркнули важность прекращения войны в Нагорном Карабахе
- 27.11-21:04 Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей МККК
- 27.11-20:42 Министр обороны Армении принял командующего российским миротворческим контингентом в НК
- 27.11-20:32 МЧС РФ прорабатывается вопрос доставки гумпомощи в НК с задействованием железнодорожного транспорта
- 27.11-20:08 Глава МИД Ирана заявил о причастности Израиля к убийству иранского физика-ядерщика
- 27.11-19:57 Слухи о передаче семи сел Тавушской области Азербайджану не соответствуют действительности
- 27.11-19:48 В Иране убили руководителя организации оборонных исследований
- 27.11-19:14 Российские миротворцы разминировали в Арцахе более двух га местности и около трех км дорог
- 27.11-19:04 Премьер-министр Пашинян провел встречу с членами семей срочных военнослужащих
- 27.11-18:44 В места прежнего проживания вернулись уже около 19 тыс. жителей Нагорного Карабаха
- 27.11-17:57 Премьер-министр представил аппарату министерства экономики новоназначенного министра Армении
- 27.11-17:54 Армен Гевондян назначен заместителем министра иностранных дел Республики Армения
- 27.11-17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-11-20
- 27.11-17:26 Азиатские индексы - 27-11-20
19:40, 23.11.2020
Просмотрели 1750 раз В Арцахе прокомментировали информацию о приближении ВС Азербайджана к общине Бердашен
16:33, 23.11.2020
Просмотрели 1491 раз Опубликован список общин Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана
15:49, 22.11.2020
Просмотрели 1062 раз Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху
12:19, 21.11.2020
Просмотрели 1053 раз Турция отправляет военных в Азербайджан
17:03, 21.11.2020
Просмотрели 1002 раз Российские миротворцы начали доставлять воду жителям Карабаха