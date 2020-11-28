Цены на цветные металлы - 27-11-20

ЛОНДОН, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.18% и составила 1978.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.56% и составила 7370.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.20% и составила 2046.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.28% и составила 16073.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.16% и составила 18780.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.97% и составила 2771.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.22% и составила 19908.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32390.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.