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"Айастакни Анрапетутюн". Турция неудачно применяет двойные стандарты

"Айастакни Анрапетутюн". Турция неудачно применяет двойные стандарты

Турция, и сегодня продолжая свою агрессивную политику на севере Кипра, оправдывает свои действия защитой прав местной турецкой общины. Наряду  с подобной  политикой на Кипре,в Азербайджане оккупирует территории арцахцев, тысячелетиями проживающих на своей родине. Фактически это государство в обоих случаях  руководствуется одной  политикой —агрессивный экспансионизм, используя которую онапришла со степей Монголии и уже стучится в двери Европы.

Турция защищает интересы турок, поселившихся на Кипре во времена Османской империи, а в Арцахе борется против тех, кто тысячелетиями жил на своей земле.

 

Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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