Состоялось заседание комиссии по вопросам пленных, удерживаемых и пропавших без вести лиц

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 27 ноября состоялось расширенное заседание Межведомственной комиссии по вопросам пленных, удерживаемых и пропавших без вести лиц.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Авиняна, в ходе заседания был обсужден ряд вопросов, связанных с процессом переговоров по обмену пленными и поисковыми работами пропавших без вести лиц.

Были подробно обсуждены вопросы социальной защиты и психологической помощи семьям погибших, пропавших без вести, раненых военнослужащих, а также оперативного предоставления членам семей всеобъемлющей информации о последних развитиях.

Был также обсужден вопрос ускорения процесса опознания тел погибших.

Вице-премьер дал поручения руководителям ведомств по решению наличествующих проблем в кратчайшие сроки.

Общественности также будет регулярно предоставлена информация об усилиях правительства по возвращению пленных и поиску пропавших без вести лиц.