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Представители РФ и Грузии подчеркнули важность  прекращения войны в Нагорном Карабахе

Представители РФ и Грузии подчеркнули важность  прекращения войны в Нагорном Карабахе

В рамках действующего российско-грузинского неформального диалогового механизма сенатор Российской Федерации Г.Б.Карасин 27 ноября провел встречу в формате видеоконференцсвязи со специальным представителем премьер-министра Грузии З.Абашидзе. В ней приняли участие представители МИД и министерств транспорта обеих стран.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в контексте обсуждения региональной проблематики отмечена важность принятия заявления премьер-министра Республики Армения, главы Азербайджана и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, позволившего остановить военные действия и создать условия для стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. 

“Реализация указанных трехсторонних договоренностей, в частности, о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей, открывает новые возможности для всех закавказских государств, включая Грузию”, - говорится в сообщении.


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