Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей МККК

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) во главе с главой делегации МККК в Армении Клэр Мейтро.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр выразил обеспокоенность объемом работ по возвращению пленных, поиску пропавших без вести лиц и тел погибших. Никол Пашинян подчеркнул необходимость увеличения ресурсов МККК, в том числе человеческих, и отметил, что правительство Республики Армения также готово приложить все усилия, чтобы способствовать максимально эффективному и быстрому осуществлению вышеупомянутых работ. Премьер-министр подчеркнул важность регулярного предоставления МККК информации о состоянии, здоровье и условиях содержания попавших в плен лиц.

Клэр Мейтро проинформировала премьер-министра о ходе проводимых организацией работ, предоставила информацию о встречах с армянскими пленными. Глава делегации МККК в Армении выразила удовлетворение сотрудничеством с властями Нагорного Карабаха - Армией обороны, МЧС, а также министерством обороны Армении и российскими миротворцами.

В то же время в ежедневной работе по поиску пропавших без вести лиц и тел погибших г-жа Мейтро особо подчеркнула важность предоставленной министерством обороны Республики Армения карты с указанием конкретных мест, что повышает эффективность поисковых работ. В качестве препятствий в ускорении поисковых работах она отметила наличие заминированных районов, а также плохие погодные условия.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся эффективного сотрудничества по вышеуказанным вопросам, а также процесса работы по обмену пленными.