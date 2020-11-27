Министр обороны Армении принял командующего российским миротворческим контингентом в НК

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 27 ноября принял командующего дислоцированного в зоне нагорно-карабахского конфликта для контроля за режимом прекращения огня российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, министр обороны поблагодарил за быстрое развертывание миротворческого контингента и масштабную работу, проводимую для установления и поддержания мира в Нагорном Карабахе.

В ходе встречи министр обороны Вагаршак Арутюнян подчеркнул важность возвращения пленных, а также поиска пропавших без вести и обмена телами военнослужащих. Было отмечено, что для эффективной организации этих работ в Нагорном Карабахе создан специальный штаб, в который также входит представитель министерства обороны Армении.

По просьбе Вагаршака Арутюняна генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил ход миротворческой миссии и ситуацию в местах дислокации миротворческого контингента.