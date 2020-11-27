МЧС РФ прорабатывается вопрос доставки гумпомощи в НК с задействованием железнодорожного транспорта

В рамках оказания помощи пострадавшему населению Нагорного Карабаха оперативная группировка МЧС России совместно с представителями администрации города занимаются распределением и передачей стройматериалов пострадавшему населению. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МЧС РФ, также спасатели продолжают работы по контролю за восстановлением жилых домов до наступления зимы.

Так, с использованием стройматериалов, доставленных МЧС России в нагорный Карабах, первые 10 многоквартирных домов в ближайшие дни будут готовы к заселению. Кроме того, строительные материалы распределяются среди жителей частных домов, которым также требуется помощь в их восстановлении.

Помимо этого, группировка спасателей приступила к обследованию уцелевших школ. Так, спасателями обследована средняя общеобразовательная школа на 200 учеников в селе Иванян Аскеранского района города Степанакерт. Сотрудники МЧС России оценили объем аварийно-восстановительных работ для подготовки школы к началу учебного года. В первую очередь, спасателями будет оказана помощь в восстановлении остекления, систем отопления, а также школьных парт. Планируется, что работы завершатся к 1 декабря этого года.

Также в настоящее время в МЧС России прорабатывается вопрос оптимизации маршрута доставки дополнительной гуманитарной помощи с задействованием железнодорожного транспорта. Это позволит сэкономить время на доставку грузов и как следствие ускорит процесс восстановления инфраструктуры пострадавших районов.