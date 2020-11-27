Глава МИД Ирана заявил о причастности Израиля к убийству иранского физика-ядерщика

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к убийству руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне", — написал Зариф в Twitter.

Он призвал международное сообщество, и в частности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".

Ранее Минобороны Ирана сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня, 27 ноября, вооруженные люди напади на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице.

В иранском оборонном ведомстве назвали произошедшее терактом. Советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга пообещал дать ответ убийцам Фахризаде.