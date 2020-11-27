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Российские миротворцы разминировали в Арцахе более двух га местности и около трех км дорог

Российские миротворцы разминировали в Арцахе более двух га местности и около трех км дорог

Специалистами Центра гуманитарного разминирования министерства обороны РФ проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги в г. Степанакерт протяженностью более 1,5 километров. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета.


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