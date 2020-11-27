Российские миротворцы разминировали в Арцахе более двух га местности и около трех км дорог
19:14, 27 Ноябрь, 2020
Специалистами Центра гуманитарного разминирования министерства обороны РФ проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги в г. Степанакерт протяженностью более 1,5 километров.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.
Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета.
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