Премьер-министр Пашинян провел встречу с членами семей срочных военнослужащих

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами семей срочных военнослужащих отметил, что в ближайшее время будут даны ответы на поднятые ими вопросы, связанные с условиями проживания военнослужащих,. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

«Только что завершилась встреча премьер-министра Никола Пашиняна с семьями срочных военнослужащих.

Родители выразили обеспокоенность по поводу условиями проживания военнослужащих.

Премьер-министр отметил, что в результате изучения указанных проблем в ближайшее время будут даны ответы на вызывающие озабоченность вопросы», - отметила Мане Геворгян.