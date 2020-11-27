Премьер-министр представил аппарату министерства экономики новоназначенного министра Армении

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату министерства экономики новоназначенного министра Ваана Керобяна. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил бывшего министра Тиграна Хачатряна за выполненную работу и добавил, что его отставка не имеет никаких политических причин. Никол Пашинян выразил надежду, что потенциал Тиграна Хачатряна еще будет использован в дальнейшем развитии экономики.

Глава правительства пожелал Ваану Керобяну успехов в дальнейшей деятельности и отметил: “Господин Керобян приходит в государственную систему из частного сектора. В последний раз мы общались друг с другом, когда г-н Керобян критиковал правительство за недостаточное внимание к бизнесу и частному сектору. И вот у него есть возможность достаточно внимательно прислушиваться к бизнесу, частному сектору, и поднять проблемы этой сферы в правительстве, и не только поднять их, но и непосредственно заняться их решением”.

По словам премьер-министра, он обсуждал кандидатуру Ваана Керобяна с Союзом промышленников и предпринимателей, двумя профильными комиссиями Национального Собрания. Никол Пашинян выразил надежду, что эта формула, эта комбинация сделает работу г-на Керобяна в статусе министра более эффективной.

“Это, по сути, модель, которую мы должны протестировать, и посмотреть, насколько она работает, когда действительно есть возможность прийти прямо со сферы, зная о проблемах, и отсюда взглянуть на них с другого ракурса и попытаться сделать все действительность лучше”, - сказал премьер-министр.

Тигран Хачатрян поблагодарил премьер-министра и аппарат министерства за сотрудничество. “Господин премьер-министр, не было такого случая, чтобы за эти два года какая-либо замеченная в сфере нашей ответственности проблема имела предложение по решению и мы выносили ее на обсуждение правительства под Вашим руководством, и она осталась бы без ответа. Надеюсь, что за этот период нам удалось решить значительную часть проблем. Были очень тяжелые, переменчивые времена, потому что факторы, возникшие в экономике в последнее время, особенно в течение последних 9-10 месяцев, оказывали неожиданное влияние на различные отрасли”, - сказал Тигран Хачатрян, добавив, что было много случаев реакции со стороны частного сектора о том, что решения правительства, особенно в форме антикризисных мероприятий, имели целенаправленное, точечное воздействие, создавая предпосылки для позитивных изменений.

“Думаю, что частный сектор ждет продолжения работы министерства экономики в том же духе. Я очень рад, что господин Керобян пришел из частного сектора, хорошо представляет проблемы, которые там существуют. По сути, у него тот же рабочий почерк, те же ценности. Желаю Вам больших успехов, хочу заверить, что коллектив министерства профессионален, знает свои задачи и под Вашим руководством, господин Керобян, продолжит решать проблемы, как и, как минимум, до сих пор. Надеюсь и верю, что успех не заставит себя долго ждать”, - сказал Тигран Хачатрян.

Ваан Керобян поблагодарил премьер-министра за предоставленную возможность и Тиграна Хачатряна за работу, проделанную за предыдущие два года. “Несмотря на то, что я критиковал, Ваша работа, все равно, достойна уважения и восхищения, потому что команда, которая была сформирована, проблемы, возникшие до конца первого квартала этого года, были решены блестящим образом.

Просто, на мой взгляд, коронавирус и военная ситуация принесли новые реалии, и изменился порядок вызовов. Т.е. мы сейчас находимся в совершенно другой реальности как по скорости, так и по масштабу проблем. Думаю, команда, с которой я сегодня познакомился, способна решить эти проблемы, потому что я чувствую этот огонь и стремление решать непростые задачи, стоящие перед нашей страной.

”, - сказал новоназначенный министр.