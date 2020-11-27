Французского рэпера осудили за ролик с упоминанием убийства учителя

Суд во Франции приговорил к 15 месяцам тюрьмы молодого рэп-исполнителя, распространявшего видеоролик с упоминанием жестокого убийства учителя истории Самюэля Пати. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщается, в своем клипе 18-летний исполнитель произносил слова об обезглавленном учителе на фоне, где фигурировали ножи и пилы.

Разбирательство состоялось по ускоренной процедуре: во вторник юношу арестовали, а уже в четверг он предстал перед судом в городе Мо (департамент Сена и Марна) в столичном регионе.

Подсудимый был признан виновным в оправдании терроризма и хранении запрещенного оружия.

Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.