Премьер-министр Пашинян продолжает встречи с представителями бизнес-сообщества

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает встречи с представителями бизнес-сообщества для обсуждения вопросов активизации экономики и восстановления инвестиционного климата в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сегодня он провел встречи с генеральным директором компании “Юникомп” Арменом Балдряном и председателем совета “Grant Thornton Armenia” Гагиком Гюлбудагяном.

На сегодняшних встречах также были обсуждены вопросы укрепления связей между государством и бизнес-сообществом, обеспечения продолжения инвестиционных программ, восстановления экономического оптимизма.

Встречи с представителями бизнес-сообщества носят продолжительный характер.