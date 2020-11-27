Премьер-министр Пашинян продолжает встречи с представителями бизнес-сообщества
Премьер-министр Никол Пашинян продолжает встречи с представителями бизнес-сообщества для обсуждения вопросов активизации экономики и восстановления инвестиционного климата в Армении.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сегодня он провел встречи с генеральным директором компании “Юникомп” Арменом Балдряном и председателем совета “Grant Thornton Armenia” Гагиком Гюлбудагяном.
На сегодняшних встречах также были обсуждены вопросы укрепления связей между государством и бизнес-сообществом, обеспечения продолжения инвестиционных программ, восстановления экономического оптимизма.
Встречи с представителями бизнес-сообщества носят продолжительный характер.
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