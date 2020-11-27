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Второй самолет с гуманитарной помощью из Франции прибыл в Ереван

Второй самолет с гуманитарной помощью из Франции прибыл в Ереван

Второй самолет с гуманитарной помощью из Франции прибыл в Ереван 27 ноября.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

«Самолет с гуманитарной помощью, направленной неправительственными организациями в знак солидарности с Арменией, прибыл в Армению», - сообщили Арменпресс в посольстве Армении во Франции.

В Ереван прибыли также представители МИД Франции, в частности, директор кризисного центра МИД Франции Эрик Шевалье, а также представители общественных организаций, в частности, известный французский футболист армянского происхождения, победитель Чемпионата мира 1998 года Юрий Джоркаефф.


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