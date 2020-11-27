Путин сообщил членам Совета безопасности РФ о телефонных разговорах с Пашиняном и Алиевым
16:49, 27 Ноябрь, 2020
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы, касающиеся ситуации в Нагорном Карабахе, и вопросы, связанные с деятельностью российских миротворцев и гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Отмечается, что в этом контексте президент России проинформировал участников встречи о телефонных разговорах с президента Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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