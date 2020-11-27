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Шесть руководителей Citgo приговорены к тюремным срокам в Венесуэле

Шесть руководителей Citgo приговорены к тюремным срокам в Венесуэле

Верховный суд Венесуэлы приговорил к тюремным срокам шестерых представителей высшего руководства компании Citgo Petroleum Corp., дочерней структуры венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

Обвиняемые были признаны судьей виновными в коррупции и приговорены к тюремному заключению на срок от 8 до 13 лет.

Пятеро из осужденных имеют американское гражданство. Перейра - обладатель статуса постоянного жителя США.

По данным агентства, шестеро представителей высшего руководства компании Citgo были вызваны в Каракас на бюджетное совещание в ноябре 2017 года. Там они были арестованы по обвинению в коррупции.

 


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