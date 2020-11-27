Минздрав при лечении COVID-19 призывает не злоупотреблять антибиотиками

Минздрав Армении при лечении COVID-19 призывает не злоупотреблять антибиотиками, так как они могут быть опасны.

Как сообщает «Арменпресс», министерство в информации, опубликованной на его официальном сайте, напоминает что COVID-19 - это инфекционное заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа. COVID-19, затрагивая многие сферы жизни, как индивидуальные, так и социальные, стал проблемой нашего времени. Его влияние на мировую экономику, равно как и на психологическую сферу, довольно значительно. Говоря об общественном здоровье, следует отметить и приобретаемую устойчивость к антибиотикам, как негативное последствие COVID-19.

Антибиотики - это препараты, используемые для лечения бактериальных инфекций (инфекции уха, мочевыводящих путей, диареи, пневмонии и др.), которые не влияют на вирусные инфекции (бронхит, грипп или простуда).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), антибиотики неэффективны при лечении COVID-19, потому что болезнь вызвана вирусом. Их можно назначать пациентам с тяжелыми симптомами для предотвращения бактериальной пневмонии или лечения уже возникшей пневмонии.

Исследования показали, что антибиотики использовались и при лечении легких симптомов даже при низком риске развития пневмонии. Исследование (ВОЗ) показало, что, хотя 72% госпитализированных пациентов получали антибиотики, только у 8% была обнаружена бактериальная инфекция.

Таким образом, в случае с COVID-19 существует тенденция к неправильному использованию антибиотиков, что опасно с точки зрения развития устойчивости к антибиотикам, и может привести к невосприимчивости к антибиотикам пациентов, которые действительно в них нуждаются.

Необоснованное нерациональное использование противомикробных препаратов, низкое качество антибиотиков, самолечение, неправильный диагноз или прекращение лечения способствуют возникновению устойчивых к лекарствам болезненных форм.