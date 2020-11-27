Арам Ананян назвал смелой попыткой книгу “Советская Армения в исторической судьбе армянского народа”

Кандидат исторических наук, директор Информационного агентства “Арменпресс” Арам Ананян книгу “Советская Армения в исторической судьбе армянского народа”, посвященную 100-летию Армянской ССР, охарактеризовал как смелую попытку.

Как передает «Арменпресс», Арам Ананян написал предисловие к этой книге.

“Сделана смелая попытка оценки некоторых очень важных особенностей истории Советской Армении. Убедительными констатациями этой работы являются те, что Евразийский экспертный клуб не уклоняется от объективной работы по фактам. Нам представлена работа, которая действительно фиксирует огромный прыжок, который совершила наша родина с 1920-х по 1990-е годы. Огромный вклад в развитие нашего человеческого капитала внес Советский Союз, который предоставил нам большой исторический период для укрепления нашей истории, науки, образования, экономики, культуры, спорта, а также национальной идентичности. 70 лет в многонациональном государстве, в отличие от многих других народов и наций, были для нас периодом роста национальной идентичности. Это важнейшая особенность истории Советской Армении. Сила этой идентичности позволила нам создать третью республику”, - отметил Ананян.

По его словам, только зрелые общества имеют способность примирения со своей историей, способность объективно оценивать свою историю, оценивать все ее эпизоды. Ананян подчеркнул, что недооценивать историю Советской Армении спустя 100 лет с точки зрения объективности, исторической правды, было бы непростительной ошибкой в свете будущего науки и общества нашей страны.

“Сегодня, 100 лет спустя, когда эти оценки слышатся из системы координат наших современных ценностей и представлений, мы именно из этой системы можем выделять позитивное. В этой работе мне импонировали трезвый взгляд и способность наших коллег и ученых рассказывать о “не очень приятных” страницах истории Советского Союза и Советской Армении”, - сказал Ананян.

Из его слов следует, что уроки, преподанные Советской Арменией, должны быть усвоены нами.

Ананян подчеркнул, что книга “Советская Армения в исторической судьбе армянского народа” - это заявка на то, чтобы спустя 100 лет, страницу за страницей, опять же, без каких-либо идеологических акцентов, можно было бы всесторонне изучить феномен под названием Советская Социалистическая Республика Армения.