Россия приготовила Норвегии "невиданный экологический подарок" под Рождество, сообщает норвежское издание NRK.

Речь идет о закрытии металлургического комбината в городе Никель на границе с Норвегией.

"Нас ждет крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе за многие-многие десятилетия. Это прекрасно", - сказал один из эко-активистов Томас Нильсен.

По словам исследователя Норвежского института биоэкономики Пол Эрик Аспхольм ранее комбинат уже снижал объем выбросов, что дало положительный эффект,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Закрытию предприятия обрадовались и жители приграничных городов Киркенес и Пасвикдален.

"Как по мне, это очень хорошо. Мы знаем, что местная экология в критической ситуации. Закрытие комбината в Никеле для многих станет сигналом", - считает глава киркенесского филиала "Природы и молодежи" Марта Мёллерсен.

Жители поселка Сванвика, расположенного на границе с Мурманской областью, выразили опасения, что жители Никеля могут потерять работу и уехать, в результате чего город может опустеть.

Местные власти, в свою очередь, пообещали, что создадут новые рабочие места и будут развивать в Никеле туризм.