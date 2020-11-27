Режиссер фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" Крис Коламбус рассказал, чего боялся на съемках первой части франшизы, сообщает Collider.

В интервью изданию он признался, что постоянно ощущал свою огромную ответственность.

Ему предстояло подобрать актеров, придумать, каким будет мир, созданный Джоан Роулинг, на экране и как показать волшебство. Он чувствовал, что не имеет права на ошибку,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Особенно тяжело мне дался первый фильм. Первые две недели я каждый день думал, что меня уволят. Все было хорошо, но я опасался, что если что-то пойдет не так, то мне укажут на дверь. Эти свои эмоции мне приходилось прятать, чтобы иметь возможность нормально общаться с людьми и создавать на площадке теплую атмосферу", — добавил он.

Режиссер рассказал также, что успокоился только после первого тестового просмотра ленты зрителями в Чикаго. Это была черновая версия продолжительностью почти три часа. Она очень понравилась и детям, и родителям. Итоговый вариант был короче: два часа 32 минуты.

Коламбус поделился также, что работа над вторым фильмом доставила ему гораздо больше удовольствия, поскольку он чувствовал себя значительно свободнее.