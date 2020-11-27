Спикер оппозиционной партии Турции осудил соглашение с Катаром

Спикер Республиканской народной партии Турции (CHP) Фаик Озтрак осудил продажу 10% акций Стамбульской фондовой биржи Катару, посоветовав передать Катару также и свидетельство на владение Турцией.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на Gazete Duvar, Озтрак эту критику опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

“Завод танковых гусениц Сакарьи отдали, этого не хватило. Территории Стамбульского пролива просто подарили, опять не хватило. Катарскому издателю заплатили 300 млн лир, не хватило. Сейчас уже 10% биржи дают Катару. Ну, если так, то сразу же передайте Катару и свидетельство на владение Турцией, и все”, - написал Озтрак.

26 ноября, сразу после 6-го заседания высшего стратегического комитета Турция-Катар под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмира Государства Катар шейха Темима бин Хамада аль-Сани, между двумя странами было подписано 10 новых соглашений. Соглашения относятся к сферам экономики, промышленности, международной торговли, свободных зон и управления водными ресурсами.

Эмма Ардарьян