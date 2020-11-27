“Золотой абрикос” воздает дань уважения 100-летнему юбилею Феллини и Гуэрры

В рамках XVII Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” проходит программа, посвященная 100-летию Федерико Феллини и Тонино Гуэрры.

Как сообщает «Арменпресс», программа была анонсирована в начале этого года. В день рождения Феллини посольство Италии в Армении, Фонд развития кино “Золотой абрикос”, Союз кинематографистов Армении, ереванское отделение Ассоциации Данте Алигьери совместно начали серию показов фильмов, посвященных 100-летию Федерико Феллини и Тонино Гуэрры.

26 ноября в Доме кино открылась фотовыставка работ Завена Саркисяна “Тонино Гуэрра - 100”, посвященная его памяти. Завен Саркисян был великим деятелем культуры и верным другом “Золотого абрикоса”. Затем последовал показ фильма “Амаркорд” (сценарий Тонино Гуэрры, режиссер Федерико Феллини).

Сусанна Арутюнян, соучредитель “Золотого абрикоса” и консультант по международным программам, в начале просмотра поблагодарила посольство Италии в Армении за содействие. По ее словам, в наши дни можно продолжать жить благодаря искусству, ведь искусство открывает путь надежды и света для всех нас.

Присутствующих на выставке приветствовал заместитель посла Итальянской Республики в Армении, временный поверенный в делах посольства Джованни Дионис, который также способствовал реализации инициативы.

В программе фильмы - “И корабль плывет” (сценарий Тонино Гуэрры, режиссер Федерико Феллини), “Осень чудотворца” (режиссер Рубен Геворгянц и Ваге Геворгянц). Все просмотры проходят в малом зале Дома кино. Вход свободный.