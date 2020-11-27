Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетит Армению

Госсекретарь Франции Жан-Батист Лемуан посетит Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Франции в Армении.

Цель двухдневного рабочего визита Жана-Батиста Лемуана передача гуманитарной помощи Армению. Глава МИД Франции также проведет встречи с политическим руководством Армении.