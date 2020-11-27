Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетит Армению

Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетит Армению

Госсекретарь Франции Жан-Батист Лемуан посетит Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Франции в Армении.

Цель двухдневного рабочего визита Жана-Батиста Лемуана  передача гуманитарной помощи Армению. Глава МИД Франции также проведет встречи с политическим руководством Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации