Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетит Армению
Госсекретарь Франции Жан-Батист Лемуан посетит Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Франции в Армении.
Цель двухдневного рабочего визита Жана-Батиста Лемуана передача гуманитарной помощи Армению. Глава МИД Франции также проведет встречи с политическим руководством Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 14:52 В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
- 14:48 В Турции произошло землетрясение магнитудой в 4.7
- 14:15 Режиссер "Гарри Поттера" рассказал, чего боялся на съемках
- 14:11 Спикер оппозиционной партии Турции осудил соглашение с Катаром
- 14:03 “Золотой абрикос” воздает дань уважения 100-летнему юбилею Феллини и Гуэрры
- 13:57 Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетит Армению
- 13:55 Франция привержена усилиям по достижению прочного урегулирования карабахского конфликта: МИД Франции
- 13:51 Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 61 млн
- 13:45 Бердзорцы получили гарантии безопасности и прекратили эвакуацию
- 13:26 Для потребителей тариф на питьевую воду останется неизменным
- 13:14 Месроп Папикян отказался от мандата депутата парламентской фракции “Мой шаг”
- 13:13 Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
- 12:57 Слухи о нахождении в Азербайджане 150 армянских военнопленных ложны: Зара Аматуни
- 12:52 Полиция Дели применила газ и водометы для разгона демонстрации фермеров
- 12:44 Полиция за сутки раскрыла 63 случая преступлений
- 12:09 Трамп пообещал уйти, если за Байдена проголосуют выборщики
- 12:00 Пашинян выступит с телеобращением
- 11:51 ВС Армении и Азербайджана уточнили места дислокации боевых опорных пунктов: МИД Армении
- 11:47 Азербайджан искусственно затягивает процесс обмена пленными и телами погибших: Омбудсмен Армении
- 11:41 Российские военные инженеры уничтожили в НКР около 150 взрывоопасных предметов
- 11:28 При стрельбе в Неваде погиб человек
- 11:25 МККК содействует сторонам карабахского конфликта в вопросе обмена пленными
- 11:16 В Ереван прилетает второй самолет с гуманитарной помощью от Франции
- 11:12 В Армении подтверждено 1 476 новых случаев COVID-19: вылечились 2 094 заболевших
- 11:02 Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
19:40, 23.11.2020
Просмотрели 1671 раз В Арцахе прокомментировали информацию о приближении ВС Азербайджана к общине Бердашен
21:57, 20.11.2020
Просмотрели 1627 раз Лавров заявил о наличии попыток затормозить выполнение заявления по Карабаху
16:33, 23.11.2020
Просмотрели 1359 раз Опубликован список общин Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана
15:49, 22.11.2020
Просмотрели 1023 раз Путин рассказал, как составлялось соглашение по Карабаху
12:19, 21.11.2020
Просмотрели 1012 раз Турция отправляет военных в Азербайджан