Франция привержена усилиям по достижению прочного урегулирования карабахского конфликта: МИД Франции

Французская Республика как сопредседатель Минской группы ОБСЕ сохранит приверженность усилиям по достижению прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Франции о принятии Сенатом Франции проекта постановления “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”.

“Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы обязаны работать над согласованным урегулированием нагорно-карабахского конфликта, в том числе и в вопросе будущего статуса Нагорного Карабаха. Исход этих переговоров не может быть решен заранее и в одностороннем порядке”, - говорится в заявлении.

МИД Франции отмечает, что сегодня их первоочередной задачей должно стать обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта.

“Франция по-прежнему привержена прочному урегулированию конфликта с учетом требований уважения безопасности и достоинства народов региона. Отныне Франция будет делать все возможное для стабилизации ситуации на Южном Кавказе”, - сказано в заявлении.

25 ноября Сенат Французской Республики принял проект постановления “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”. В ходе заседания Сената депутаты призвали правительство действовать, поддержать армянский народ и признать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Резолюцию представили сенаторы Бруно Ретайо, Патрик Манн, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтар.