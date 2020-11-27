Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 61 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 60 930 094 на 8 утра пятницы по московскому времени, увеличившись за сутки на 583 124 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 431 513 человек против 1 420 462 на утро четверга. Выздоровели более 39 млн.

В число стран с 6 млн и более случаев заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 883 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - плюс 112 539) и 263 417 летальных исходов (рост на 1 240), излечились более 4,87 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 43 082 человека. Всего зафиксировано 9 309788 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 492 до 135 715, поправились более 8,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 204 220 заболевших, что на 37 614 человек больше, чем сутками ранее. Умерли 171 460 больных (рост - 691), вылечились более 5,55 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 184,5. В США на 1 млн жителей скончалось 812 человек, в Индии - 98, в Бразилии - 804.