Издана книга «Советская Армения в исторической судьбе армянского народа

«Советская Армения в исторических судьбах армянского народа» —вниманию общественности была представленапод таким названием. Издание приурочено к 100-летию образования Армянской ССР.

Как передает Арменпресс,глава общественной организации "Интеграция иразвитие", координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян сказал, что в книге представлена 71-летняя история Армянской ССР, ее важнейшие уроки, из которых люди поймут суть и глубину некоторых проблем.

«Евразийский экспертный клуб и общественная организация «Интеграция и развитие»в течение последних нескольких месяцев проводили исследование на эту тему, пытаясь оценить место и роль Советской Армении в исторической судьбе армянского народа. Мы привлекли не только членов Евразийского экспертного клуба, но и авторитетных экспертов в своих областях, мнение которых может быть очень полезным для нашего общества при проведении оценки по этой теме. В результате мы выпустили двуязычный сборник- на русском и армянском языках. Он назван «Советская Армения в исторической судьбе армянского народа»и посвящен 100-летию Армянской ССР», - сказал Сафарян.

Он сказал также, что в книге собраны фотографии, которые сопровождаются исследовательскими справками. Фотографии предоставлены государственным информационным агентством Арменпресс.

Сафарян сделал несколько наблюдений, отметив, что Советская Армения сыграла значительную роль в исторической судьбе армянского народа.

«Мы считаем, что Армянская ССР была в целом благоприятным периодом для армянского народа, чтобы развивать промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу, науку, культуру и образование. В некоторых областях, таких как культура и наука, развитие этого периода действительно является феноменом. Второе замечание - дружба между армянским и русским народами безальтернативна. Мы должны хорошо знать историю последних 200 лет и понимать, что там, где интересы армянского общества совпадали с интересами России, нас всегда сопровождали победа и успех. Сегодня также необходимо глубоко развивать и совершенствовать армяно-российские многосторонние отношения. Третье замечание: могу сказать, что мы считаем, что развитие промышленности, сельского хозяйства и экономики в целом в Армении в советские годы было результатом совпадения стратегических интересов армянского общества и советского государства», - сказал спикер.

По его мнению, в Армении всегда были, есть, всегда будут знающие лидеры, серьезные ученые, серьезные организаторы экономики и общества, которых нужно искать и найти, они должны продвигать актуальные цели науки, образования и экономического развития.