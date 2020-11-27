Обращение премьер-министра Республики Армения к народу: ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцаха,

Гордые армяне диаспоры,

Я снова обращаюсь к вам в этом формате, потому что особенно в эти трудные дни очень важно сохранить нашу национальную гордость и наше национальное достоинство, потому что гордость и достоинство очень легко сохранять, когда они не под ударом, когда им ничего не угрожает, но важнее сохранить их, когда достоинство и гордость подверглись многочисленным ударам.

Особенно в последние дни мы видим, что известные группировки внутри Армении, причем параллельно с внешними силами - при этом они действуют параллельно с внешними силами довольно долгое время, речь идет об известных вам внешних силах, - сделали разжигание ран нашей национальной гордости и достоинства своим главным делом.

Вчера, например, некоторые люди устроили пир в прямом смысле этого слова, повторяю, устроили пир на фоне ложных слухов о том, что правительство Армении уступило Азербайджану территории из Гегаркуникской области.

Такое поведение может иметь тысячу и одно объяснение, критика такого поведения может иметь тысячу и один ответ, некоторые, возможно, не имели в виду ничего, так сказать, злонамеренного, поддавшись этой волне, но из глубины всего этого мы должны извлечь основную цель инициаторов этого пира: в Армении и за ее пределами есть люди и группы, которые пытаются создать впечатление анархии, создать впечатление, что в Армении царит анархия, они пытаются сеять хаос в нашей стране, они просто хотят перенести войну внутрь Армении, хотят с использованием автоматов и преступных группировок привести страну к свободному падению, чтобы обеспечить свое возвращение в качестве спасателей.

Я хочу четко и однозначно сказать, что мы не допустим этого, не потому, что цепляемся за власть, а потому, что этого не хочет народ, гордый гражданин Республики Армения, чья гордость, да, уязвлена, но не уничтожена, чье достоинство, да, ранено, но не мертво.

Дорогие соотечественники,

Теперь я хочу подробно описать, что происходит в Арцахе и вокруг него. Я уже говорил о заявлении от 9 ноября и об обстоятельствах его подписания. Не хочу повторять сказанное ранее, но должен подтвердить свою убежденность в том, что в той ситуации, в которой документ был подписан, другого варианта просто не было, потому что любой другой вариант был бы намного хуже.

Другой вопрос, почему мы достигли такой точки, как мы ее достигли, при каких обстоятельствах и в какой период мы ее достигли, где началась эта точка, какое развитие она имела, какие вехи были на этом пути. Это вопросы, ответы на которые обязательно должны быть даны, и я сам заинтересован в том, чтобы эти ответы были даны. Но это кропотливая и долгая работа, а сегодня у нас есть актуальные и неотложные вопросы. Я имею в виду, что ответы на эти вопросы еще будут изучены, они будут найдены, но сегодня у нас есть актуальные вопросы, и самый важный из них - обеспечение безопасности и стабильности вокруг Армении и внутри Армении, и один из необходимых шагов для этого, как бы неприятно это ни звучало,- это реализация договоренностей от 9 ноября.

Многие из сил, положивших осуждение заявления от 9 ноября в основу своей политической деятельности, не говорят, предлагают ли они отказаться от него, от достигнутых там договоренностей, и если да, то какой сценарий они предлагают после этого и каковы последствия этого сценария.

Продолжая свою мысль, я хочу подчеркнуть, что то, что происходит в эти дни, является процессом реализации объявления от 9 ноября. А этот процесс, прошу обратить на это внимание, также подразумевает, что в Гегаркуникской области, в частности, Вооруженные силы Армении должны быть размещены на государственной границе Республики Армения, на той границе, которая известна нам как граница Советской Армении, я говорю сейчас конкретно об участке Карвачара. Причем эта граница определяется не по глазомеру, а по координатам GPS.

И как уже было разъяснено, Соткское месторождение частично находилось на территории Советской Армении, частично - на территории Советского Азербайджана. Вообще, демаркация - довольно сложный процесс и, хотим мы того или нет, она должна происходить не только с участием российских миротворцев, но и представителей Азербайджана. И каждый раз распространение паники, дезинформации и ощущения хаоса в обществе при этих работах делается с одной целью: они хотят, повторяю, перенести войну в Армению, потому что привыкли приходить к власти посредством крови и удерживать власть посредством крови. Но, повторяю, мы этого не допустим, этого не допустит народ. И хочу еще раз подчеркнуть, что правоохранительные органы Армении полностью контролируют ситуацию, и правоохранительные органы тоже этого не допустят. И я хочу еще раз поблагодарить сотрудников правоохранительных органов за их работу за это время. Речь идет о Службе национальной безопасности, полиции, Службе госохраны, следственных органах, сотрудниках прокуратуры.

Но, возвращаясь к теме, хочу, чтобы вы были уверены, что мы прилагаем все усилия для защиты интересов Армении и Арцаха в этой сложной ситуации. И, кстати, видение хаоса распространяется также с этой целью, чтобы у правительства не было возможности сосредоточить максимум усилий на решении многих важнейших вопросов дня, и все это направлено на создание пропасти между государством и народом, чего, кстати, им до сих пор не удалось сделать.

У народа, да, есть вопросы, народ, да, иногда огорчен и озлоблен, иногда разочарован, а иногда находится в отчаянии, но вместе с этим я вижу доверие людей и хочу поблагодарить их за это доверие.

В наши дни много говорят о том, что люди потеряли доверие к официальной информации, и причиной этого называют то, что во время войны якобы правительство и я передавали общественности ложную информацию.

В действительности, однако, все обстоит иначе. Во всех своих выступлениях в начале и во время войны я говорил практически все о войне, я говорил немного по-другому, характерными для войны способами и средствами, говорил так, чтобы сказанное не дало врагу столько информации, которая могла быть недопустимой и представляла бы угрозу нашей безопасности.

И, в целом, разве официальные органы не говорили, что бои идут под Гадрутом, разве не говорили, что бои идут под Мартуни, разве не говорили, что бои идут под Шуши и Каринтаком, разве не сообщалось о закрытии дороги Лачин-Степанакерт, разве не говорилось о формировании отрядов самообороны Сюника? Что означало все это? Или как еще нужно было обо всем этом говорить - жалобными криками, призывами к бегству, распространением паники?

Да, также говорилось о героизме нашей армии и солдат, офицеров и генералов. А разве это неправда? Боевые действия проходили от Сотка до Горадиза. Надеюсь, представляете весь этот путь.

На участке от Сотка до Атерка, хотя в первые дни войны были потеряны позиции, затем эти позиции были возвращены, и до последнего дня войны линия фронта в этом районе полностью выстояла. В участке Ехникнера до последнего дня войны враг не имел никаких значительных успехов. В 6-й оборонительной зоне, несмотря на потерю Талыша, оборонительные рубежи на участке Матагиса были сохранены до последнего дня. 5-я, 4-я, 3-я оборонительные зоны фактически до последнего дня держали линию фронта. 2-я оборонительная зона до конца держала линию фронта и была осуществлена перегруппировка по приказу, исходя из военной обстановки. То же самое можно сказать и о 1-й оборонительной зоне. И кто эти солдаты, офицеры, генералы, которые держали такую оборону, если не герои? Как назвать их действия, если не победой и стабильным положением?

Эти люди вели героический бой, эти люди - герои, да, я пошел на решение от 9 ноября, чтобы также спасти их жизни, не допустить их осады, потому что эти люди служили Родине с полной самоотдачей и героизмом, принесли неописуемые жертвы за Родину. И, да, долг родины - спасти жизни до 35 тыс солдат, офицеров и генералов, быть готовыми к жертвенности в ответ на их преданность и жертвы.

Также в 9-й оборонительной зоне тысячи наших солдат, офицеров и генералов вели героические битвы. Но, к сожалению, девятая оборонительная зона была прорвана, что привело к катастрофе, и генерал, который, как минимум, разделяет ответственность за этот провал своими незаконными вмешательствами, теперь дает пресс-конференции, делает “разоблачения”, забывая напомнить, что в период его пребывания в должности было растрачено 42 млн долларов. В Службе национальной безопасности возбуждено уголовное дело по факту приобретения бесполезного оружия как минимум по одному эпизоду, по другим эпизодам ведется расследование.

Он нацелился на мою супругу, забыв задать вопрос, а что делала семья премьер-министра в обстреливаемом ракетами городе, 70 процентов населения которого были эвакуированы? И как можно ее нахождение там представлять как неописуемый пример разгульности властей? Подвергающийся ракетному обстрелу Степанакерт - это что, санаторий Баден-Бадена?

Разве доставлять хлеб и воду находящимся в бомбоубежищах людям является преступлением? Я не знал этого. Одноразовый визит члена семьи премьер-министра по поручению премьер-министра в командный пункт Армии обороны для оказания моральной поддержки Армии обороны в условиях, когда в армию постоянно поступала информация о том, что люди в тылу покидают населенные пункты, и вот, отправка члена семьи премьер-министра в Степанакерт в подобных условиях, чтобы люди видели, что там находится член семьи премьер-министра, и это становятся предметом политических манипуляций? Что это за стиль? И некоторые были отозваны из Степанакерта из-за того, что сеяли панику и незаконным вмешательством привели к катастрофе, и эти вопросы еще предстоит прояснить по порядку.

Но это не суть того, что я хотел сказать, суть того, что я хочу сказать, заключается в том, что на протяжении всей войны народу сообщалась правда, говорилось по правилам, характерным для войны. Сообщалась с верой и целью каждую минуту переломить и изменить ситуацию, а для этого нужно было поддерживать боевой дух, и даже поражения должны были быть представлены таким образом, чтобы не сломить боевой дух военнослужащих, которые до последнего момента защищали свои позиции.

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцаха,

Гордые армяне диаспоры,

Говорить о прошлом важно, и у нас еще будет повод сделать это.

Но сегодня гораздо важнее говорить о сегодняшнем дне и о будущем. О сегодняшних и предстоящих проблемах и целях.

Сегодня важной целью является сохранение достигнутого мира, нужно сделать его долгосрочным и, если мы сможем сделать его постоянным, тем лучше. Сегодня важной задачей является обеспечение стабильности и безопасности вокруг Армении и Арцаха, обеспечение безопасности Арцаха. Обеспечение бесперебойной и безопасной работы Лачинского коридора, обеспечение условий для возвращения арцахцев, восстановление Арцаха и Армении, пострадавших регионов.

А для этого необходимо, повторяю, необходимо выполнение договоренностей от 9 ноября. Эти договоренности также включают обмен пленными и телами жертв. Из этих договоренностей вытекает активизация поиска пропавших без вести, что является очень важным вопросом для всех нас, и здесь каждый час, каждая минута может быть решающей. В эти дни я встретился с сотнями родственников пропавших без вести и попавших в плен солдат. Выслушал все их требования и жалобы. Они правы, и необходимо действовать быстро, но, повторяю, к сожалению, это зависит не только от нас. Это зависит не только от нас.

Да, в договоренностях от 9 ноября есть нюансы, содержащие проблемные вопросы, но сейчас по всем этим вопросам ведется активная дипломатическая работа, и мы обязательно найдем решения.

Но эти договоренности также включают возобновление транспортных коммуникаций в регионе, что изменит картину не только региона, но и Армении.

Дорогой народ,

Не поддавайтесь страху и панике. Не позволяйте попирать нашу уязвленную гордость и раненое достоинство. Не поддавайтесь проповеди безысходности. Они обманывают вас каждый день. Да, доверяйте только и только официальной информации.

Истину, насколько горькой бы она ни была, мы никогда от вас не скрывали. Да, во время войны правда говорилась по правилам военного времени. Пересмотрите сказанное с первых дней войны, и вы увидите, что вся правда была предоставлена, вся истина была сказана по правилам военного времени, но внимательный читатель и слушатель мог прочитать там все.

Кстати, правда была озвучена также во время встреч с парламентскими и внепарламентскими силами, и в ходе этих встреч я четко говорил, что пригласил их для того, чтобы все им рассказать, потому что все, что я им говорил, нельзя было говорить публично из-за военной ситуации, но я также не хотел, чтобы оказалось, что мы скрываем истину.

И те силы, которые с первого дня войны говорили, что всеми возможными способами, любой ценой нужно остановить войну, затем, уходя с встречи, инициировали уже другие процессы. Говорили, да, пусть остановят любой ценой, потом мы посмотрим, как используем это для своих политических целей. И они сегодня очень плохо себя чувствуют и удивляются, что им это не удается.

Однако, тем не менее, наша главная задача сегодня - строительство будущего.

Но перед этим мы должны вернуть тела наших жертв, воздать им дань уважения, вернуть наших пленников, найти тех парней, которые, возможно, укрылись где-нибудь в зоне боевых действий. Мы должны обеспечить бесперебойную работу Лачинского коридора, мы должны обеспечить возвращение людей Арцаха, мы должны решить самые актуальные и морщинистые пограничные вопросы, вокруг которых может возникнуть новый шум, но мы должны пройти этот путь. Мы подробно проинформируем вас обо всем, настолько, насколько это будет возможно без ущерба нашим интересам, я имею в виду интересы Республики Армения и Республики Арцах.

Однако будьте уверены в одном: мы будем полностью честны с вами и перед вами. Но это не значит, что мы идеальны. Это не значит, что мы во всем правы, это не значит, что мы не ошибались и не будем ошибаться. Но мы полностью честны с вами и перед вами. И мы вместе преодолеем это испытание, преодолеем совместными усилиями. Преклоняюсь перед всеми нашими мучениками и их семьями.

Преклоняюсь перед гордыми гражданами Республики Армения, гордыми гражданами Арцаха, гордыми армянами диаспоры.

Да, наша гордость уязвлена, но не уничтожена, наше достоинство ранено, но не мертво.

Да здравствует армянский народ!