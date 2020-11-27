Бердзорцы получили гарантии безопасности и прекратили эвакуацию

В общинах Бердзор, Агавно-Сус Кашатагского района Арцаха эвакуация местных жителей остановлена. Эти населенные пункты останутся армянскими. Об этом «Арменпресс» сообщил глава администрации Кашатагского района Мушег Алавердян.

“На данный момент без уточнения могу сказать, что договоренности изменились, мы получили гарантии безопасности. Под моей непосредственной ответственностью мы прекратили эвакуацию в этих населенных пунктах и остаемся на местах”, - представил глава областной администрации.