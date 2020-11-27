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Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

 Как сообщает «Арменпресс», сборная Армении заняла 99-е место в новом рейтинге, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим месяцем. В пятерке лидеров изменений нет. Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия. За ними следуют Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

Национальная сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “С” Лиги Наций одержала победу над Северной Македонией и впервые в истории стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капароса получила право выступать  в дивизионе “B” Лиги Наций.


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