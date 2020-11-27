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Месроп Папикян отказался от мандата депутата парламентской фракции “Мой шаг”

Месроп Папикян отказался от мандата депутата парламентской фракции “Мой шаг”

Месроп Папикян, член фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана, отказался от мандата депутата парламентской фракции “Мой шаг”, оставашегося свободным, также и от мандата члена Совета старейшин Еревана и принял решение о выходе из партии “Гражданский договор”. Как сообщает «Арменпресс», Папикян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Сегодня ЦИК сообщил мне новость о том, что я следующий по пропорциональному списку на мандат фракции  НС “Мой Шаг”. Я подал заявление о отказе от депутатского мандата, мандата члена Совета старейшин Еревана и принял решение выйти из партии “Гражданский договор”. Мои самоотводы обусловлены тем, что внутриполитические процессы отныне меня интересуют исключительно как часть внешней политики и отношений с внешним миром, а приняв мандат депутата, я вновь оказался бы в закрытой цепи сферы -  власть - оппозиция, вновь внешние и единственные враги были отодвинуты, а бдительность уменьшилась бы”, - написал Папикян.

Месроп Папикян отметил, что в течение последних 2,5 лет, будучи членом Совета старейшин Еревана, в пределах своих полномочий он старался делать все возможное, чтобы улучшить жизнь ереванцев.


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