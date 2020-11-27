Месроп Папикян отказался от мандата депутата парламентской фракции “Мой шаг”

Месроп Папикян, член фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана, отказался от мандата депутата парламентской фракции “Мой шаг”, оставашегося свободным, также и от мандата члена Совета старейшин Еревана и принял решение о выходе из партии “Гражданский договор”. Как сообщает «Арменпресс», Папикян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Сегодня ЦИК сообщил мне новость о том, что я следующий по пропорциональному списку на мандат фракции НС “Мой Шаг”. Я подал заявление о отказе от депутатского мандата, мандата члена Совета старейшин Еревана и принял решение выйти из партии “Гражданский договор”. Мои самоотводы обусловлены тем, что внутриполитические процессы отныне меня интересуют исключительно как часть внешней политики и отношений с внешним миром, а приняв мандат депутата, я вновь оказался бы в закрытой цепи сферы - власть - оппозиция, вновь внешние и единственные враги были отодвинуты, а бдительность уменьшилась бы”, - написал Папикян.

Месроп Папикян отметил, что в течение последних 2,5 лет, будучи членом Совета старейшин Еревана, в пределах своих полномочий он старался делать все возможное, чтобы улучшить жизнь ереванцев.