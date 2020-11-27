Полиция Дели применила газ и водометы для разгона демонстрации фермеров

Полиция столичной индийской территории Дели применила на границе штата слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрации фермеров, направляющихся в Нью-Дели для проведения марша протеста, сообщает Indian Express.

Полиция также заявила протестующим, что в связи с распространением коронавируса в Дели запрещены любые митинги и массовые собрания.

"Из-за COVID-19 были выпущены инструкции, в которых не разрешаются политические собрания, и запрос фермеров был отклонен. Если они все же попытаются, мы разместили персонал на границе, чтобы не пропустить их в столицу страны. Мы также поддерживаем связь с полицией Пенджаба и Харьяны", - сказал комиссар полиции Дели С. Н. Шривастава,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Двухдневный протест организован объединениями фермеров, выступающих против новых законов в области сельского хозяйства. Согласно новым законопроектам, фермеры смогут сами заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также фермерам разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков.

Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.