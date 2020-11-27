Трамп пообещал уйти, если за Байдена проголосуют выборщики

Президент США Дональд Трамп заверил, что передаст власть кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену, если за того проголосует коллегия выборщиков.

"Конечно, я уступлю, и вы это знаете", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Впрочем, признавать свое поражение действующий президент по-прежнему отказывается. Трамп заявил, что если коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, "они совершат ошибку", но он все же откажется от власти и покинет Белый дом.

"Но, думаю, много вещей произойдет до 20 января (дата инаугурации нового президента - ИФ)", - добавил он.

Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств. Он выразил уверенность, что получил значительно больше 74 млн голосов, но бюллетени в его поддержку были уничтожены, а Байден, по его словам, не набрал 80 миллионов голосов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, Трамп сравнил выборную инфраструктуру в США со странами третьего мира.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах

Голосование коллегии выборщиков в каждом штате пройдет 14 декабря.