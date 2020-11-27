Пашинян выступит с телеобращением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие часы выступит с телеобращением.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“В ближайшие полтора часа я выступлю с телеобращением”, - написал Пашинян.