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Пашинян выступит с телеобращением

Пашинян выступит с телеобращением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие часы выступит с телеобращением.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“В ближайшие полтора часа я выступлю с телеобращением”, - написал Пашинян.


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