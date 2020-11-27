ВС Армении и Азербайджана уточнили места дислокации боевых опорных пунктов: МИД Армении

Для несения боевого дежурства 27 ноября между Вооруженными силами Армении и Азербайджана были уточнены точки фактического размещения временных опорных пунктов. Как передает «Арменпресс», Министерство иностранных дел Республики Армения сообщает, что очерчивание и разграничение государственной границы - это локальный, сложный процесс, который осуществляется совместными межведомственными рабочими группами и путем межгосударственных переговоров, в результате которых принимаются соответствующие международные документы.