Российские военные инженеры уничтожили в НКР около 150 взрывоопасных предметов

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе продолжают работы по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворцев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские инженерные подразделения осуществляют инженерную разведку и разминирование дорог общего пользования и местности на участках между миротворческими наблюдательными точками, вблизи населенных пунктов и на объектах социальных инфраструктур.

Отмечается, что специалисты Международного противоминного центра Министерства обороны России провели инженерную разведку и обезвреживание взрывоопасных предметов в 1,5 км к югу от города Степанакерт.

За сутки было обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые были доставлены на полигон, оснащенный специальным оборудованием, и уничтожены.

В ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе в общей сложности инженерные подразделения разминировали территорию в два гектара и около трех километров дорог, обнаружили и обезвредили 144 взрывоопасных предмета.