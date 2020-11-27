МККК содействует сторонам карабахского конфликта в вопросе обмена пленными

Международный комитет Красного Креста, как нейтральный орган, поддерживает стороны нагорно-карабахском конфликта в достижении соглашения об обмене пленными. Однако решения принимаются сторонами конфликта. Зара Аматуни, руководитель коммуникационных программ Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении, отметила это, отвечая на вопрос «Арменпресс», когда, в конце концов, будет осуществлен обмен пленными, и какую роль в этом вопросе играет МККК.

“Когда это начнется, должны решать стороны. Мы помогаем сторонам прийти к соглашению по этому вопросу, но предложения, решения, сроки решаются сторонами конфликта. Международный комитет Красного Креста (МККК) по этому вопросу ничего не решает”, - сказала Аматуни.

По ее словам, роль Международного комитета Красного Креста как нейтрального посредника заключается в том, чтобы проверять условия содержания пленных с каждой стороны, узнавать о состоянии их здоровья, давать им возможность связываться с семьями.

"Начиная с октября, получив разрешение соответствующих властей, наша организация посещает людей, которые находятся в заключении, и имеют право поддерживать связь со своими родными. Мы способствуем, чтобы у них была эта связь, следим за состоянием их здоровья, однако когда эти лица должны быть возвращены, такие решения принимают стороны конфликта, и они решают все вопросы, связанные с этим соглашением, мы помогаем этому процессу, ходатайствуем как структура, чтобы стороны смогли найти эти решения”, - сказала Аматуни.