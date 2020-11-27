Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
11:02, 27 Ноябрь, 2020
Армия обороны Республики Арцах опубликовала новый список имен воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Навасардян Ален Артакович, резервный состав, 1989 г. р.
- Саркисян Норайр Пайлакович, резервный состав, 1967 г. р. р. р.
- Аракелян Армен Канавович, резервный состав,1996 р. р.
- Сарикян Гагик Паргевич, доброволец, 1967 г. р.
- Манукян Герасим Артемович, 2001 г. р.
- Гарсеванян Татул Мхитарян, 2001 г. р.
- Бадалян Тигран Давитович, 2001 г. р.
- Саркисян Мовсес Каренович, 2001 г. р.
- Карапетян Гагик Каренович, 2001 г. р.
- Саакян Арам Манвелович, 2001 г. р.
- Арустамян Армен Павлович, 2001 г. р.
- Вирабян Артур Иванович, доброволец, 1992 г. р.
- Баласян Нарек Викторович, 2002 г. р.
- Карапетян Эмин Рудикович, доброволец, 1990 г. р.
- Шахназарян Давид Дарчоевич, 2000 г. р.
- Асатрян Ваге Товмасович, 2001 г. р.
- Мхоян Сережа Людвигович, 2002 г. р.
- Малхасян Гагик Артурович, 2001 г. р.
- Айрапетян Арутюн Артурович, 1996 г. р.
- Торосян Арам Таронович, 1992 г. р. р. 2002 г. р.
- Мхитарян Тигран Гарникович, доброволец, 1994 г. р.
- Тонян Хачатур Макичович, резервный состав, 1994 г. р.
- Мартиросян Дмитрий Васильевич, 2000 г. р.
- Симонян Гор Гарикович, 2000 г. р.
- Арутюнян Манвел Мишаевич, 2001 г. р.
- Симонян Вазген Симонович, 2001 г. р.
- Акопян Артур Григорьевич, 2002 г. р.
- Барсегян Ваагн Тигранович, 2002 г. р.
- Геворгян Арман Артурович, 2002 г. р.
- Асратян Сурен Багратович, доброволец, 1960 г. р.
- Маргарян Самвел Сергеевич, доброволец, 1981 г. р.
- Казарян Аркадий Грайрович, доброволец, 1977 г. р.
- Авагимян Артак Владимирович, доброволец, 1980 г. р.
- Саркисян Роберт Карапетович, доброволец, 1992 г. р.
До этого Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1 678 погибших. 18 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что судебно-медицинскую экспертизу прошли 2 425 тел погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен