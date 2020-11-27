Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Республики Арцах опубликовала новый список имен воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Навасардян Ален Артакович, резервный состав, 1989 г. р. Саркисян Норайр Пайлакович, резервный состав, 1967 г. р. р. р. Аракелян Армен Канавович, резервный состав,1996 р. р. Сарикян Гагик Паргевич, доброволец, 1967 г. р. Манукян Герасим Артемович, 2001 г. р. Гарсеванян Татул Мхитарян, 2001 г. р. Бадалян Тигран Давитович, 2001 г. р. Саркисян Мовсес Каренович, 2001 г. р. Карапетян Гагик Каренович, 2001 г. р. Саакян Арам Манвелович, 2001 г. р. Арустамян Армен Павлович, 2001 г. р. Вирабян Артур Иванович, доброволец, 1992 г. р. Баласян Нарек Викторович, 2002 г. р. Карапетян Эмин Рудикович, доброволец, 1990 г. р. Шахназарян Давид Дарчоевич, 2000 г. р. Асатрян Ваге Товмасович, 2001 г. р. Мхоян Сережа Людвигович, 2002 г. р. Малхасян Гагик Артурович, 2001 г. р. Айрапетян Арутюн Артурович, 1996 г. р. Торосян Арам Таронович, 1992 г. р. р. 2002 г. р. Мхитарян Тигран Гарникович, доброволец, 1994 г. р. Тонян Хачатур Макичович, резервный состав, 1994 г. р. Мартиросян Дмитрий Васильевич, 2000 г. р. Симонян Гор Гарикович, 2000 г. р. Арутюнян Манвел Мишаевич, 2001 г. р. Симонян Вазген Симонович, 2001 г. р. Акопян Артур Григорьевич, 2002 г. р. Барсегян Ваагн Тигранович, 2002 г. р. Геворгян Арман Артурович, 2002 г. р. Асратян Сурен Багратович, доброволец, 1960 г. р. Маргарян Самвел Сергеевич, доброволец, 1981 г. р. Казарян Аркадий Грайрович, доброволец, 1977 г. р. Авагимян Артак Владимирович, доброволец, 1980 г. р. Саркисян Роберт Карапетович, доброволец, 1992 г. р.

До этого Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1 678 погибших. 18 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что судебно-медицинскую экспертизу прошли 2 425 тел погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.