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Стадион “Барселоны” может быть переименован именем Лионеля Месси

Стадион “Барселоны” может быть переименован именем Лионеля Месси

 Стадион каталонской “Барселоны” в честь Лионеля Месси может быть переименован его именем.

 Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут испанские СМИ. Кандидат в президенты “Барселоны” Эмили Руссо объявил, что в случае своего избрания президентом, он намерен переименовать стадион в честь Месси. Стадион будет называться  “Камп Ноу Лионель Месси”.

Еще в августе стало известно, что аргентинский нападающий “Барселоны” Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб. Однако из-за проблем с контрактом Месси останется в Каталонии еще на один сезон.

За свою карьеру в составе “Барселоны” Месси забил 630 голов, сыграл 724 игры, а также забил 70 голов в 138 играх за Аргентину.


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