Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области труднопроходимы

МЧС Республики Армения сообщает, что все автодороги на территории Республики Армения проходимы. Труднопроходимы дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области. «Арменпресс», со ссылкой на МЧС Республики Армения передает, что на дороге, ведущей к селу Шурнух Сюникской области местами гололедица.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.