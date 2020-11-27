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Пашинян будет на постоянной связи с родными без вести пропавших и пленных

Пашинян будет на постоянной связи с родными без вести пропавших и пленных

Премьер-министр Никол Пашинян провел очередную встречу с членами семей без вести пропавших и пленных военнослужащих и мирных жителей. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

“Завершилась встреча премьер-министра Никола Пашиняна с членами семей пропавших без вести и пленных военнослужащих и мирных жителей.

Премьер выслушал их требования и представил новые подробности проделанной работы.

“Достигнута договоренность о постоянном общении, совместном обсуждении в ходе регулярных встреч процесса поисков и возвращения наших соотечественников”, - написала Геворгян.


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