Пашинян с Путиным обсудил вопрос населенных пунктов Лачинского коридора

Премьер-министр Никол Пашинян в течение часа провел два телефонных разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

“В центре обсуждения были вопросы, связанные с населенными пунктами Лачинского коридора, с поисковыми операциями тел погибших, пропавших без вести, с обменом пленными, размещением и разграничением зон миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций региона.

“Такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их рабочий характер и частоту”, - написал Пашинян.