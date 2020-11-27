Цены на цветные металлы - 26-11-20

ЛОНДОН, 27 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.03% и составила 1981.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.77% и составила 7257.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.06% и составила 2042.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.25% и составила 16028.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.33% и составила 18750.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.42% и составила 2744.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.09% и составила 19952.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32390.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.