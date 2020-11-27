“Рома” обыграла “Клуж”: Генрих Мхитарян выходил на замену

В групповом этапе Лиги Европы “Рома” на выезде сыграла с командой “Клуж”.

Как сообщает «Арменпресс», на 49-й минуте матча Габриэль Дебелю из “Клужа” забил автогол. Затем, на 67-й минуте Верето удвоил преимущество “Ромы”. Матч “Клуж” - “Рома” завершился со счетом - 0:2.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был в стартовом составе “Ромы”, но вышел на замену на 64-й минуте.

После этой победы “Рома” с очками 10 лидирует в турнирной таблице. В рамках Лиги Европы “Рома” свой следующий матч проведет 4 декабря. Она поборется с “Янг Бойз”.