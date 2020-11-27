Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

“Рома” обыграла “Клуж”: Генрих Мхитарян выходил на замену

“Рома” обыграла “Клуж”: Генрих Мхитарян выходил на замену

В групповом этапе Лиги Европы “Рома” на выезде сыграла с командой “Клуж”.

 Как сообщает «Арменпресс», на 49-й минуте матча Габриэль Дебелю из “Клужа” забил автогол. Затем, на 67-й минуте Верето удвоил преимущество “Ромы”. Матч “Клуж” - “Рома” завершился со счетом - 0:2.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был в стартовом составе “Ромы”, но вышел на замену на 64-й минуте.

После этой победы “Рома” с очками 10 лидирует в турнирной таблице. В рамках Лиги Европы “Рома” свой следующий матч проведет 4 декабря. Она поборется с “Янг Бойз”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации