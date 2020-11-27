Левон Аронян выбыл из турнира “Skilling Open 2020”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян выбыл из четвертьфинала турнира “Skilling Open 2020”.

Как передает «Арменпресс», в этом туре онлайн турнира по быстрым шахматам соперником Ароняна был россиянин Ян Непомнящий. По итогам всех партий второго тура Аронян проиграл со счетом - 5:2 и выбыл из дальнейшей борьбы.

“Skilling Open” организован чемпионом мира по шахматам Магнус Карлсеном.

Турнир стартовал 22-го ноября и завершится 30-го. Призовой фонд составляет 100 000 долларов. США. В турнире 15 туров.