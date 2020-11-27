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Левон Аронян выбыл из турнира “Skilling Open 2020”

Левон Аронян выбыл из турнира “Skilling Open 2020”

 Лидер армянских шахмат Левон Аронян выбыл из четвертьфинала турнира “Skilling Open 2020”.

Как передает «Арменпресс», в этом туре онлайн турнира по быстрым шахматам соперником Ароняна был россиянин Ян Непомнящий. По итогам всех партий второго тура Аронян проиграл со счетом - 5:2 и выбыл из дальнейшей борьбы.

“Skilling Open” организован чемпионом мира по шахматам Магнус Карлсеном.  

Турнир стартовал 22-го ноября и завершится 30-го. Призовой фонд составляет 100 000 долларов. США. В турнире 15 туров.


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