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Мы не использовали наши голевые моменты: Давтян об их поражении

Мы не использовали наши голевые моменты: Давтян об их поражении

Главный тренер гюмрийского “Ширака” Тигран Давтян их поражение в матче с “Ваном” связывает с неиспользованными голевыми моментами.

“Это был лучший матч “Ширака” в этом сезоне. Между двумя командами шла равная борьба. Но мы не смогли использовать голевые моменты. Сезон еще впереди”, - как передает «Арменпресс», сказал Давтян.

13-й тур чемпионата Армении по футболу в Премьер лиге стартовал матчем между командами “Ван” и “Ширак”. В матче, прошедшем на городском стадионе Чаренцавана, “Ван” одержал победу, разгромив “Ширак” со счетом 3: 1. Из “Вана” особо выделились Манасян, Эзан и Мовсесян. Единственный гол “Гюмри” забил Мурадян.

После этого раунда “Ван” с 10 очками в турнирной таблице занимает 7-е место, “Ширак” - последним с 2 очками.


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