Немецкий “Хоффенхайм” вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в 4-м туре группового этапа Лиги Европы “Хоффенхайм” принимал команду “Слован Либерец” и одержал победу со счетом 0:2. В немецком клубе выделились Штеффен Баумгарт и Андре Крамарич.

Саргис Адамян из сборной Армении по футболу не был задействован в игре.

“Хоффенхайм” впервые в истории сыграет в 1/16 финала Еврокубка.