Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

“Хоффенхайм” вышел в 1/16 финала Лиги Европы

“Хоффенхайм” вышел в 1/16 финала Лиги Европы

Немецкий “Хоффенхайм” вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в 4-м туре группового этапа Лиги Европы “Хоффенхайм” принимал команду “Слован Либерец” и одержал победу со счетом 0:2. В немецком клубе выделились Штеффен Баумгарт и Андре Крамарич.

Саргис Адамян из сборной Армении по футболу не был задействован в игре.

“Хоффенхайм” впервые в истории сыграет в 1/16 финала Еврокубка.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации