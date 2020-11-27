“Хоффенхайм” вышел в 1/16 финала Лиги Европы
00:35, 27 Ноябрь, 2020
Немецкий “Хоффенхайм” вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Как сообщает «Арменпресс», в 4-м туре группового этапа Лиги Европы “Хоффенхайм” принимал команду “Слован Либерец” и одержал победу со счетом 0:2. В немецком клубе выделились Штеффен Баумгарт и Андре Крамарич.
Саргис Адамян из сборной Армении по футболу не был задействован в игре.
“Хоффенхайм” впервые в истории сыграет в 1/16 финала Еврокубка.
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