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Если бы не ошибка арбитра, матч мог бы закончиться вничью: Александр Григорян

Если бы не ошибка арбитра, матч мог бы закончиться вничью: Александр Григорян

По мнению главного тренера ереванского футбольного клуба “Урарту” Александра Григоряна, в игре с “Алашкертом” ошибка арбитра стала решающей.

“В первом тайме мы дали сопернику продуманное пространство. Первые 45 минут были для нас неудачными, так как мы не реализовали задуманное. В первом тайме мы действовали тремя центральными защитниками, пропустили мяч прямо с края”, - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По словам специалиста, во втором тайме в команде произошла перестановка, и она стала играть с двумя центральными защитниками. “Если бы не ошибка арбитра, этот матч мог бы закончиться вничью”, - подчеркнул он.

В рамках 13-го тура чемпионата Армении по футболу состоялся матч “Урарту” - “Алашкерт”.  “Алашкерт” на стадионе “Урарту” одержал победу над хозяевами со счетом 1:2.  Выделились Овсепян и Гальвао, а решающий гол забил Радченко. Матч “Урарту” - “Алашкерт” завершился со счетом - 1:2.

Благодаря этой победе “Алашкерт” обошел “Урарту” и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте - команда Александра Григоряна.


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