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Половина принадлежит нам, половина в их районе: первый замначальника ГШ о Сотском золотом прииске

Половина принадлежит нам, половина в их районе: первый замначальника ГШ о Сотском золотом прииске

Золотой прииск Сотка будет наполовину в Армении и наполовину в Азербайджане. Как сообщает «Арменпресс», это на пресс-конференции в Минобороны заявил первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян.

“Половина принадлежит нам, половина - на их территории. Владелец рудника остается хозяином прииска”, - сказал Хачатрян.

Тиран Хачатрян представил карту, на которой видна линия месторождения и государственной границы. Согласно этой карте западная часть месторождения находится на территории Армении, а восточная - в Карвачаре, который перешел под контроль Азербайджана.

Норайр Шогикян


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