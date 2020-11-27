 Армения и Арцах имеют основания требовать от Азербайджана компенсаций

“Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

После режима прекращения огня азербайджанская сторона поставила вопрос о требовании компенсаций от Армении. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку оценит нанесенный Арцахом ущерб и потребует компенсации от Армении. Эльчин Ахундзаде, исполняющий обязанности уполномоченного от Азербайджана в Международном комитете по защите прав человека (CIPDH), пошел дальше. Он предложил заменить валюту территорией, и указал на Зангезур.

Газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с экспертом по международному праву, юристом Ара Казаряном, чтобы уточнить обоснованность заявлений азербайджанской стороны о компенсации. “Азербайджан не уточнил, в какой международный суд он будет обращаться, на основании каких документов и в каком порядке. В основном Азербайджан обращается в частные, но солидные юридические организации, предлагая крупные суммы денег, но многие организации отказываются от них. Когда в Азербайджане начинают фальсифицировать судебные процессы, юридические фирмы часто отказываются защищать интересы этой страны. Мы видим это и в разбирательствах дел в Европейском суде”, - отметил собеседник газеты.

По словам Ара Казаряна, хотя Азербайджан и может потребовать военный штраф во время будущих обсуждений мирного соглашения, Армения и Арцах также могут потребовать компенсации за бомбардировки наших поселений, использование запрещенного химического оружия и перемещение людей. В течение этого периода армяне вынуждены были покидать свои дома, потому что опасались, что их жизнь и физическое существование будут под угрозой. Все это в первую очередь истекает из антиармянской политики Азербайджана, о которой они открыто говорят, не остерегаясь и мнения международного сообщества, и при этом стараются представить прямо противоположное.

“Конечно, международное сообщество, в частности, международные трибуналы, фиксируют существование антиармянства как преступную политику, и аргументы Азербайджана уже не проходят. В конце концов, эти аргументы будут представлены Азербайджану в противовес тому, что они представили. Азербайджанцы всегда стараются создать зеркальный эффект, когда у нас бывает обоснованное утверждение, мы видим, что они предъявляют его на тех же основаниях, хотя фактического основания нет. Это делается для обороны. Кроме того, используется определенная тактика в медиа-сфере, с помощью которой они пытаются создавать международное мнение”, - сказал юрист.

Отвечая на вопрос, создаст ли заявление, подписанное Республикой Армения, законные основания для требования военного штрафа от Армении, мой собеседник ответил, что могут быть какие-то правовые основания, если речь идет о так называемой атрибуции. То есть когда Действия приписываются субъекту международного права, но, с другой стороны, это не означает, что разумно требовать компенсацию только на основании этой подписи. Европейский суд признал Турцию воюющей стороной, в то время как международный суд не постановил, что Армения была воюющей стороной. Что касается Турции, то принято решение о применении временной меры ЕКПЧ, согласно которой эта страна должна воздерживаться от действий, которые нарушат права гражданского населения, защищаемые Европейской конвенцией о правах человека.

“Это показывает, что эта страна принимала участие в конфликте, то есть все эти военные преступления приписываются и Турции. Мы не забываем и о причастности наемных террористов, и если замешаны террористы, то возникает также и вопрос финансирования терроризма”, - сказал эксперт по международному праву, подчеркнув, что Франция и Россия говорили о наемниках, имея доказательства, и заявляли, что при необходимости они будут представлены. Это значит, что доказательства могут быть отправлены в СБ ООН со всеми возможными последствиями.

Что касается этой войны, то, по словам Ара Казаряна, Азербайджану будет очень сложно доказать, как в ходе переговоров, так и в суде, что развязывание войны имело для них законные основания. Это была наступательная агрессивная война, которая считается международным преступлением. Причастность наемных террористов также является проявлением этого подтекста. Методы ведения войны, используемые Азербайджаном, также привели к грубым нарушениям международного права, в частности, к жестоким убийствам, пыткам и применению запрещенного оружия.

“Очень сложно доказать, что причины начала и ведения войны были законными. Армении есть чем заняться, и когда мы выйдем на поле урегулирований, аргументы сторон сравняются”, - сказал Ара Казарян, добавив, что Армения собирается открыть второй судебный фронт в Международном суде ООН. Здесь Армения имеет больше веских фактов, основанных на расизме, чем у Азербайджана, на основании которых он попытается требовать компенсации от Республики Армения.

Лусине МХИТАРЯН